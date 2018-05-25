"Аэрофлот" снял ограничения на вес детских колясок и костылей

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Прокуратура добилась отмены ограничений авиакомпании "Аэрофлот-Российские авиалинии" по весу при бесплатном провозе детских колясок и костылей, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, при проверке соответствия Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа ПАО "Аэрофлот-Российские авиалинии" были выявлены факты ограничения прав пассажиров при бесплатном провозе предметов, утвержденных приказом Минтранса РФ в части установления ограничений по весу детских складных колясок, удерживающих устройств для детей до двух лет, и в части провоза костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складных кресел-колясок для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности.

"В этой связи названные правила опротестованы прокурором. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона", — говорится в сообщении.

Согласно действующим российским Федеральным авиационным правилам (ФАП), авиакомпании сами устанавливают лимит веса бесплатной ручной клади, но он не может быть меньше 5 килограммов. Если ручная кладь превышает по весу или габаритам установленную перевозчиком бесплатную норму, ее надо сдать в багаж.

Помимо ручной клади, пассажир может взять бесплатно в салон сверх нормы рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами перевозчика, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску, костыли, трости и иные технические средства реабилитации, лекарства, а также товары, купленные в магазинах duty free.

Согласно информации на сайте "Аэрофлота", действуют следующие нормы провоза ручной клади: эконом и комфорт класс — до 10 килограмм, бизнес-класс — до 15 килограммов. При этом габариты ручной клади не должны превышать по сумме трёх измерений 115 сантиметров.

"Для безопасного размещения ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или на багажной полке, ее размеры не должны превышать 55 сантиметров длину, 40 сантиметров в ширину, 20 сантиметров высоту", — говорится на сайте перевозчика.