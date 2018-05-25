"Аэрофлот" снял ограничения на вес детских колясок и костылей

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Прокуратура добилась отмены ограничений авиакомпании "Аэрофлот-Российские авиалинии" по весу при бесплатном провозе детских колясок и костылей, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
"В этой связи названные правила опротестованы прокурором. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона", — говорится в сообщении.
Согласно действующим российским Федеральным авиационным правилам (ФАП), авиакомпании сами устанавливают лимит веса бесплатной ручной клади, но он не может быть меньше 5 килограммов. Если ручная кладь превышает по весу или габаритам установленную перевозчиком бесплатную норму, ее надо сдать в багаж.
Согласно информации на сайте "Аэрофлота", действуют следующие нормы провоза ручной клади: эконом и комфорт класс — до 10 килограмм, бизнес-класс — до 15 килограммов. При этом габариты ручной клади не должны превышать по сумме трёх измерений 115 сантиметров.
"Для безопасного размещения ручной клади под сиденьем впереди стоящего кресла или на багажной полке, ее размеры не должны превышать 55 сантиметров длину, 40 сантиметров в ширину, 20 сантиметров высоту", — говорится на сайте перевозчика.