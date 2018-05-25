Роскомнадзор заблокировал 30 колумбайн-сообществ в соцсетях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал вместе с Mail.ru 30 колумбайн-сообществ в соцсетях, считает, что нужно принципиально решить вопрос о механизме их блокировки, сообщил РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.

"Мы совместно с компанией Mail.ru заблокировали 30 колумбайн-сообществ в соцетях, в основном они были в "ВКонтакте". Ситуация мониторится", — заявил он агентству в кулуарах ПМЭФ.

"Мое мнение, что нужно решить вопрос, как мы блокируем запрещенный контент (пропагандирующий насилие и жестокость – ред.), принцип подхода к технической блокировке. Он должен быть четко прописан — на каком уровне, на каких операторах связи, идет дальше фильтрованный трафик, не идет. А дальше, по моему мнению, должна быть комиссия высокого уровня, в которую входят представители всех ведомств, которые так или иначе задействованы в принятии этих решений", — сказал Жаров, добавив, что решение о блокировке должно быть коллективным.

"Мы раз и навсегда должны решить, как блокировать контент, описать эту техническую процедуру законодательно, а что блокировать, должна решать комиссия", — отметил глава Роскомнадзора.

Жаров подчеркнул, что блокировка — это последнее, что можно сделать.

"Я и не сторонник этого. Конечно, сообщество должно заниматься саморегулированием и определить принцип личной премодерации ресурсов. Но, самое главное, внутри интернет-сообщества должен идти диалог, само сообщество должно выйти на власть с предложением о введении саморегулирования", — заключил Жаров.

ПМЭФ-2018 проходит в Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.