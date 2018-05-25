Голикова назвала возможные сроки пенсионной реформы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Пенсионная реформа может начаться уже в 2019 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, какие-то изменения будут и позже.

Обсуждение в правительстве

"Пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее", — добавила она.

На прошлой неделе газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание в правительстве, на котором будут обсуждаться перспективы повышения пенсионного возраста.

По словам одного из собеседников газеты в правительстве, итогом совещания может стать поручение разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, с тем, чтобы принять его уже в весеннюю сессию Госдумы.

По данным газеты, основой для новых параметров пенсионного возраста станут разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина, который ранее предложил увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (сейчас — 60 и 55 лет соответственно).

Россияне живут мало

В свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил против повышения пенсионного возраста, потому что россияне живут недостаточно долго.

"В данный момент средний европеец мужского пола живет 82 года, средний россиянин — 70,5 лет. 40% мужчин не доживают до пенсии", — отметил он.

По его словам, при проведении пенсионной реформы нужно исходить из того, что пенсия — это выплата долга гражданину, а повышение пенсионного возраста — общая тенденция в экономически развитых странах. Титов добавил, что однако применять такую меру нужно только с учетом реальных условий страны.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что сейчас десять работающих содержат шесть пенсионеров, которые не успели накопить себе на пенсию. Это приводит к дисбалансу пенсионного фонда.

Социальное преимущество России

"Надо всех "советских" пенсионеров старше 1967 года рождения вывести в отдельный фонд старшего поколения — и ответственность за него возложить на бюджет. А те, кто начал работать уже на рубеже 1980-х-1990-х, пусть продолжают накапливать — но только для себя, а не для других. Тогда все балансы придут в норму", — считает Титов.

Как отметил сенатор Валерий Рязанский, ранний по сравнению с другими государствами возраст выход на пенсию в России — одно из социальных преимуществ страны.

Он подчеркнул, что в данной ситуации важны не только экономические параметры выхода на пенсию и возможности сокращения бюджетного дефицита.

Тем не менее, по мнению Рязанского, вопрос о повышении пенсионного возраста уже решен и на данный момент обсуждаются лишь пути этой реформы.