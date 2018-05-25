В Ярославле осквернили могилы игроков "Локомотива"

Цветы и свечи в память о погибших хоккеистах ярославского Локомотива у стадиона Арена-2000

Цветы и свечи в память о погибших хоккеистах ярославского Локомотива у стадиона Арена-2000

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Ярославле осквернили могилы погибших игроков хоккейной команды "Локомотив". Об этом рассказала режиссер документального фильма об одном из хоккеистов Иване Ткаченко Елена Михеева.

"Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали все, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди. <…> Может, кто видел, нельзя это оставлять безнаказанно. Такое происходит уже не в первый раз", — написала она в Facebook.

Как заявили РИА Новости в региональном управлении МВД, полиция проверяет информацию о вандализме.

"Мы направили туда дежурные экипажи, чтобы разобраться", — сказал собеседник агентства.

Хоккеисты "Локомотива" погибли в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Самолет Як-42 во время разбега выкатился за пределы ВПП аэропорта Туношна, взлет произвел с грунта, а через несколько секунд столкнулся с радиомаяком и врезался в землю.

Выжить удалось только бортинженеру. Погибших игроков похоронили на Леонтьевском кладбище.