Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни мужчин в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Продолжительность жизни у мужчин в России увеличилась более чем на год в 2017 году, в среднем по стране она увеличилась на 0,8 года, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Последние годы мы каждый год прибавлял в среднем по 0,5 года к продолжительности жизни, а в последние годы мы увеличили этот шаг, и в 2017 году прибавили 0,8 за один год, а у мужчин – более одного года, — рассказала Скворцова в ходе своего выступления.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своём флагманском сайте.