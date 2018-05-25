Роскомнадзор заявил, что последние теракты координировались через Telegram

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Все последние теракты, произошедшие в том числе в России, координировались через Telegram, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он добавил, что есть неопровержимые доказательства, но какие именно, раскрывать не стал. Также не уточняется, о каком временном периоде идет речь.

"Это подтверждено результатами оперативно-розыскной деятельности Федеральной службой безопасности", — уточнил чиновник, выступая на ПМЭФ-2018.

Кроме того, Жаров назвал требования ФСБ к Telegram обоснованными.

Блокировка Telegram

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают безопасности страны: через Telegram распространяют информацию террористы, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения.

Для обхода запрета компания начала использовать хостинги Amazon и Google. Роскомнадзор в ответ применил точечную блокировку используемых IP-адресов.