Голикова рассказала, когда может начаться пенсионная реформа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Пенсионная реформа в России может начаться уже в 2019 году, но какие-то изменения будут и позже, заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах ПМЭФ.

"Пенсионная реформа это же не сиюминутная тема, какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова, там есть разные темы: тема обычных пенсий, тема пенсионного возраста, тема досрочных пенсий и так далее", — сказала Голикова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.