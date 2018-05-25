В ГД раскритиковали идею повысить возраст наступления совершеннолетия

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Предложение повысить возраст наступления совершеннолетия до 21 года нецелесообразно и бессмысленно, так как в современном обществе взросление происходит быстрее, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

В четверг замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила РИА Новости, что совершеннолетие в России, по ее мнению, должно наступать в 21 год, до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а осмотры должен проводить педиатр.

"Я считаю такие предложения нецелесообразными в силу того, что в современном обществе взросление происходит быстрее. В 18 лет ребята уже призываются в армию, им доверяется оружие, они участвуют в боевых действиях, ведут себя очень ответственно. (Идея) ограничивать их дееспособность до 21 года совершенно неоправданная", — сказал Емельянов РИА Новости.

Политик подчеркнул, что желающие употреблять алкоголь находят способ, несмотря на возраст.

"Мы знаем, и в 14 лет пьют, и в 16 лет пьют – от возраста это мало зависит. Поэтому все-таки эта мера, я считаю, бессмысленная", — добавил он.