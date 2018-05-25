Турецкие сэндвичи и суп том-ям стали фаворитами "Рыбной недели" в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Турецкие сэндвичи с балыком из скумбрии, азиатский суп том-ям, а также сахалинская корюшка во фритюре стали самыми любимыми блюдами гостей фестиваля "Рыбная неделя" в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Самой посещаемой площадкой фестиваля оказался ресторанный дворик на площади Революции, где открыты целых 26 шале. Среди них — шале, где гостям предлагают Стамбульский сэндвич экмек с балыком из скумбрии. В день для приготовления этой закуски используют 150 килограммов рыбы", — рассказали в оргкомитете в пятницу.

Здесь же гостям полюбился традиционный том-ям с морепродуктами — ежедневно его в шале подают более 35 литров.

"Большой любовью москвичей и туристов пользуется корюшка. Эту небольшую, но очень вкусную и питательную рыбку привозят на фестиваль из Калининграда", — рассказали в "Московских сезонах", отметив, что на сегодняшний день гости купили уже более тонны этого блюда.

В топ предпочтений гостей фестиваля входят и клешни краба, их съедают порядка 80 килограммов каждый день, добавили в оргкомитете.

"Рыбная неделя" проходит в Москве с 17 по 27 мая на семи площадках в центре Москвы, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. В этот раз в фестивале принимают участие 40 предприятий из главных рыбодобывающих регионов страны, в частности из Приморья, Крыма, Камчатки, Мурманска, Астраханской, Калининградской и Сахалинской областей. На фестивальных прилавках можно приобрести более 100 видов отечественной рыбы и морепродуктов: ставриду, белого амура, камбалу, нерку, чавычу, налима, жереха, муксуна, барабульку, корюшку, ряпушку и множество других.

Для гостей фестиваля подготовили и культурную программу из спектаклей, джазовых концертов, творческих мастер-классов и лекций. Фестиваль впервые прошел в Москве в 2015 году, тогда его посетили 5 миллионов человек, было продано 300 тонн рыбы.