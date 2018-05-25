Турецкие сэндвичи и суп том-ям стали фаворитами "Рыбной недели" в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Турецкие сэндвичи с балыком из скумбрии, азиатский суп том-ям, а также сахалинская корюшка во фритюре стали самыми любимыми блюдами гостей фестиваля "Рыбная неделя" в Москве, сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".
Здесь же гостям полюбился традиционный том-ям с морепродуктами — ежедневно его в шале подают более 35 литров.
"Большой любовью москвичей и туристов пользуется корюшка. Эту небольшую, но очень вкусную и питательную рыбку привозят на фестиваль из Калининграда", — рассказали в "Московских сезонах", отметив, что на сегодняшний день гости купили уже более тонны этого блюда.
В топ предпочтений гостей фестиваля входят и клешни краба, их съедают порядка 80 килограммов каждый день, добавили в оргкомитете.
Для гостей фестиваля подготовили и культурную программу из спектаклей, джазовых концертов, творческих мастер-классов и лекций. Фестиваль впервые прошел в Москве в 2015 году, тогда его посетили 5 миллионов человек, было продано 300 тонн рыбы.