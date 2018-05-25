Роспотребнадзор запускает горячую линию о безопасности детского отдыха

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор запустит всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха, сообщается на сайте ведомства.

Работа линии стартует 28 мая. Получить консультацию по детскому отдыху и оздоровлению можно будет в течение всего летнего сезона.

"В каждом субъекте Российской Федерации специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан о приобретении детских товаров, обуви, игрушек и одежды, расскажут, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в летнюю оздоровительную кампанию планируется отдых и оздоровление более 5 миллионов детей в более чем 43 тысячах организациях отдыха и оздоровления.

"Роспотребнадзор контролирует выполнение предписаний и реализации мероприятий, направленных на укрепление материально-технического состояния детских оздоровительных учреждений, обеспечение их готовности к работе и приему детей", — говорится в сообщении.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на региональных сайтах Роспотребнадзора.