Жаров предрек Роскомнадзору успех в блокировке Telegram

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил в интервью газете "Известия" о разработке новых способов блокировки мессенджера Telegram, которые должны привести к успеху.

"Команда мессенджера разрабатывает способы обхода блокировок, мы разрабатываем новые ресурсы, чтобы блокировать его быстро, точечно и эффективно. Процесс будет продолжаться. Полагаю, что мы достигнем успеха", — сказал он.

Глава Роскомнадзора не стал раскрывать новые методы блокировки мессенджера, но отметил, что "полная блокировка Telegram — это процесс". "Но могу сказать, что больше не будем блокировать подсети, а станем работать точечно. Совершенно точно это не коснется добропорядочных пользователей", — добавил Жаров.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в РФ в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки стал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения. Аргументацию Telegram, что передать ключи шифрования технически невозможно, Жаров назвал лукавством.