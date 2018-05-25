С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Разработка критериев оценки выполнения нового национального проекта по науке является важной задачей при подготовке этого документа, считает глава РАН Александр Сергеев.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 7 мая "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", кабинету министров предстоит, в частности, разработать национальный проект в сфере науки. Правительству при разработке этого нацпроекта требуется исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

"Вопрос (о критериях реализации нацпроекта – ред.) не праздный, потому что если вы посмотрите стратегию научно-технологического развития России, то там есть вызовы, которые стоят перед страной, и есть вызовы, которые стоят перед человечеством. А приоритеты — это то, как мы на эти вызовы будем отвечать", — сказал Сергеев РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

"И если мы посмотрим на список этих семи приоритетов, то это все — и медицина, и сельское хозяйство, и цифровая экономика, и энергетика, и другое. И если мы все будем перечислять, то увидим, что ставится задача через шесть лет войти в число пяти мировых научных держав по всему спектру приоритетов. Эта задача, конечно, очень сложная… И тут надо спросить — как мы себя будем определять, каковы критерии? Это вопрос открытый", — добавил он.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.