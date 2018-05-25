"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети

Вера Костамо, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Последний раз Свету видели 10 января 2018 года. В июле 2017-го Настя ушла в магазин и не вернулась. Салим пропал утром 13 июля 2015-го в своем селе, а Света — в июне 2016 года, на тот момент ей было восемь лет. Володя и Сережа ушли гулять в ноябре 2013-го, с тех пор их никто не видел. Данила исчез по дороге в школу в мае 2012-го. Всех их, а еще Никиту, Адама, Владислава, Александра и Арину, Ярославу, Колю, Костю, Настю, Сашу и Анастасию ищут до сих пор. Все они не вернулись домой.
Больше, чем цифры
За неполный 2018 год поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" принял 418 заявок на поиск детей в возрасте от нуля до 12 лет в городской среде. Из них найден живым 401 ребенок. Погибли восемь. До сих пор ищут девятерых мальчиков и девочек. В этом году в лесу потерялись уже восемь детей того же возраста. Один из них погиб, семеро найдены живыми. В смешанной среде потерялись 14 человек: девять выжили, пятеро погибли.
Простая статистика отряда "Лиза Алерт", за которой стоят дни и месяцы поиска тех, кто не вернулся домой: убежал, потерялся, погиб, был похищен.
Девять из десяти ушли с незнакомцами
Позывной Лены Горячевой — Кипяток — говорит сам за себя. С самого основания отряда "Лиза Алерт" Лена ищет пропавших людей, последние несколько лет — с воздуха, теперь она координатор и оперативный дежурный вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел".
"У каждого из нас, добровольцев, есть своя история поиска, которую невозможно забыть. Она не то что не дает спать, нет, ты спишь и дальше живешь, но где-то в глубине души всегда помнишь об этом. Надеешься, что тот ненайденный ребенок жив", — говорит Елена.
Зима, Нижний Тагил, два мальчика пошли гулять в лес с собаками. Домой они не вернулись. Их начали искать пешими силами и обнаружили много одиночных следов в разных частях леса. Понимания, что могло произойти, не было. К тому времени дети провели в лесу ночь.
"Нам удалось договориться с частной авиацией. Пилот увидел мальчиков, когда они выбежали с собаками на просеку — услышали шум вертолета. Спасатели эвакуировали их по координатам, отправленным пилотом", — вспоминает Горячева.
По словам мальчиков, они, как обычно, гуляли с собаками, пока один из питомцев не побежал за белкой. Дети пытались поймать животное, убежали в незнакомую часть леса и не смогли найти дорогу назад. Одеты были очень легко, спасло их только то, что они остались вместе, поддерживали и согревали друг друга.
"Мы до сих пор не нашли четырехлетнего Максима из хутора Котовский Волгоградской области. В день пропажи его родители уехали в город за покупками, оставив сына с родственницей. Днем он вышел со двора дома и исчез. Кто-то из соседей вспомнил, что видел мальчика, гуляющего по поселку. В какой-то момент Максима заметил его дядя, который рыбачил на другом берегу. А так как это деревня и такая ситуация нормальна, мужчина не обратил никакого внимания на то, что ребенок один, — рассказывает Елена. — Уже вечером на поиски Максима были брошены силы 20 сводных отрядов милиции сразу трех районов региона. Ребенка разыскивали практически круглосуточно, к процессу подключились и местные жители".
Когда Максиму должно было исполниться семь лет, поисковики делали запрос практически во все школы Волгоградской области. "Мы понимаем, что если это похищение, то у ребенка другие имя и фамилия. Но у него была операция, остались характерные шрамы. Мы надеялись на эти приметы", — поясняет Елена. Но никто не откликнулся.
"Мы ездили на место поиска спустя два года. Еще раз проверяли все версии. Рядом с поселком течет очень быстрая река, упасть в реку — это секунды. По опыту отряда, более 90 процентов детей, пропавших в природной или смешанной среде, утонули", — говорит Горячева.
Что произошло: ребенок перепутал автобусы и, когда увидел, что едет не туда, сразу вышел. Отправился в сторону дома и решил сократить дорогу через поле. По его словам, он шел по мокрому снегу около полутора километров, пока мог, потом полз, нашел лыжню и пошел по ней, уперся в высокий забор и понял, что сил возвращаться назад к дороге у него уже нет. Промок, устал, нес тяжелый рюкзак. Мальчика спасло то, что кто-то натаскал снега к забору — и он смог перелезть.
"У меня один совет для всех родителей: никогда не оставляйте детей одних. В основном гибель ребенка происходит по недосмотру родителей. Он не осознает опасность, переоценивает свои силы, — говорит Елена. — Очень важно проговаривать ребенку, чтобы он не уходил с чужими людьми, а ими в данном случае могут быть даже соседи по дому. Придумайте пароль, который знают только близкие люди и ваш ребенок. Отряд "Лиза Алерт" проводил колоссальный эксперимент в парке Горького и на ВВЦ, когда можно было увидеть, насколько просто дети уходят с чужими людьми. На глазах у родителей, которые по договоренности отлучались по "делам", девять из десяти детей ушли с незнакомыми людьми".
Компас, яркая одежда, свисток и телефон
Подмосковье, бабушка с двумя внуками уехала на велопрогулку. Женщина смогла позвонить и сказать, что они заблудились, — и ее телефон отключился. На обочине были найдены велосипеды.
"В районе полуночи мы зашли в лес, отработали большую часть задания, кричим — и вдруг слышим отклик. Первое желание в таком случае всегда одинаковое — бежать на этот крик. Мы доложили в штаб, что услышали отклик, и пошли в нужную сторону, — рассказывает о поиске в 2017 году Анастасия Курдаева, доброволец отряда "Лиза Алерт". — Увидели сильно уставших и замерзших бабушку и детей. Младший мальчик был очень напуган. Всю свою теплую одежду мы сразу отдали потерявшимся. Выходили из леса тяжело и с долгими перерывами на отдых".
Что произошло: бабушка рассказала, что они собирались поискать грибы у дороги, но незаметно уходили все дальше и дальше. Стало темнеть, дорогу назад они найти не смогли. Батарейка у телефона села.
"Первое правило, которое должны знать дети: не ходить в лес без взрослых. У каждого должна быть яркая жилетка. Пожалуйста, не надевайте в лес камуфляж. Запас воды и еды на сутки. Заряженный телефон, компас, свисток и спички. Ребенок должен знать, что, если он заблудился, нужно немедленно остановиться. Это касается и городской среды. Он должен четко понимать: не он ищет взрослых, а взрослые — его. Неплохо, чтобы дети знали, что в лесу растет, кто там водится. Не нужно пугать, нужно объяснять", — считает волонтер.
Мифы, стоящие жизни
Есть определенные стереотипы, касающиеся пропавших детей. "Лиза Алерт" пытается сделать так, чтобы мифов, мешающих найти ребенка живым, стало меньше.
Первое и самое опасное заблуждение, о котором говорят волонтеры: не нужно ждать 72 часа, чтобы подать заявление о пропавшем в полицию. Звонить туда необходимо немедленно, как только вы поняли, что ребенок не пришел вовремя домой. По статистике отряда, у него есть три часа, если его похитил маньяк.
Еще одно опасное заблуждение: ребенок вернется домой самостоятельно. "Детям на улице грозит реальная опасность, о которой мы, взрослые, даже не подозреваем", — уверена Ирина Воробьева, координатор "Лиза Алерт".
У родителей и ребенка должны быть заранее обговоренные шаблоны поведения в разных ситуациях. Эти шаблоны должны совпадать. Например, вы едете в транспорте с ребенком. Много народа, он вышел, а вы не успели. Тут необходима договоренность о последовательности действий — ваш общий шаблон.
"Должны быть доверительные отношения с детьми. Прежде всего: вы одна команда. Четко проговорите: если они увидели, что какая-то беда случилась с другим ребенком, нужно обязательно сообщить родителям. Обещайте ему, что в таком случае вы не будете его ругать. Что от его честности зависит чужая жизнь, — рассказывает Анастасия. — К сожалению, неоднократно были ситуации, когда свидетели — другие дети — молчали, боялись рассказать".
Добровольцы отряда советуют родителям всегда иметь актуальную фотографию ребенка, покупать яркую одежду или аксессуары, приобретать детские часы с GPS-трекерами.
Найден, жив
"Не помню точно, кажется, выходной был, а может быть, и будни, мы собирались к кому-то в гости, и тут падает поиск: "Лес. Ребенок, четыре года. Ногинск". Совсем рядом, ребенок ночью в лесу один — это страшно. Хотя моему сыну уже восемь лет, я даже представить не могу, что он останется один на один с лесом. Мальчика как раз вытащили из болота, когда мы подъехали. Это было сложно, я в жизни видел много, но это было реально тяжело. В такие моменты на самом деле понимаешь, что чужих детей не бывает, не должны дети погибать из-за глупости взрослых, они должны жить", — вспоминает один из волонтеров Роман.