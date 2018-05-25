"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети

Вера Костамо, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Последний раз Свету видели 10 января 2018 года. В июле 2017-го Настя ушла в магазин и не вернулась. Салим пропал утром 13 июля 2015-го в своем селе, а Света — в июне 2016 года, на тот момент ей было восемь лет. Володя и Сережа ушли гулять в ноябре 2013-го, с тех пор их никто не видел. Данила исчез по дороге в школу в мае 2012-го. Всех их, а еще Никиту, Адама, Владислава, Александра и Арину, Ярославу, Колю, Костю, Настю, Сашу и Анастасию ищут до сих пор. Все они не вернулись домой.

Больше, чем цифры

За неполный 2018 год поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" принял 418 заявок на поиск детей в возрасте от нуля до 12 лет в городской среде. Из них найден живым 401 ребенок. Погибли восемь. До сих пор ищут девятерых мальчиков и девочек. В этом году в лесу потерялись уже восемь детей того же возраста. Один из них погиб, семеро найдены живыми. В смешанной среде потерялись 14 человек: девять выжили, пятеро погибли.

Подростков в возрасте от 13 до 18 лет пропало в городской среде, по заявкам, поступившим в "Лиза Алерт", — 565. Из них десять погибли, не найдены 24 человека. Остальные вернулись домой. В природной среде найдены живыми десять человек, один погиб и один числится пропавшим. В смешанной среде найдены живыми 16 подростков. Все цифры актуальны на 25 мая 2018 года — День пропавших детей.

Простая статистика отряда "Лиза Алерт", за которой стоят дни и месяцы поиска тех, кто не вернулся домой: убежал, потерялся, погиб, был похищен.

Девять из десяти ушли с незнакомцами

Позывной Лены Горячевой — Кипяток — говорит сам за себя. С самого основания отряда "Лиза Алерт" Лена ищет пропавших людей, последние несколько лет — с воздуха, теперь она координатор и оперативный дежурный вертолетного поисково-спасательного отряда "Ангел".

"У каждого из нас, добровольцев, есть своя история поиска, которую невозможно забыть. Она не то что не дает спать, нет, ты спишь и дальше живешь, но где-то в глубине души всегда помнишь об этом. Надеешься, что тот ненайденный ребенок жив", — говорит Елена.

Зима, Нижний Тагил, два мальчика пошли гулять в лес с собаками. Домой они не вернулись. Их начали искать пешими силами и обнаружили много одиночных следов в разных частях леса. Понимания, что могло произойти, не было. К тому времени дети провели в лесу ночь.

"Нам удалось договориться с частной авиацией. Пилот увидел мальчиков, когда они выбежали с собаками на просеку — услышали шум вертолета. Спасатели эвакуировали их по координатам, отправленным пилотом", — вспоминает Горячева.

© Фото : предоставлено ВПСО "Ангел" Вид из кабины вертолета во время поиска пропавших мальчиков в Нижнем Тагиле © Фото : предоставлено ВПСО "Ангел" Вид из кабины вертолета во время поиска пропавших мальчиков в Нижнем Тагиле

По словам мальчиков, они, как обычно, гуляли с собаками, пока один из питомцев не побежал за белкой. Дети пытались поймать животное, убежали в незнакомую часть леса и не смогли найти дорогу назад. Одеты были очень легко, спасло их только то, что они остались вместе, поддерживали и согревали друг друга.

"Мы до сих пор не нашли четырехлетнего Максима из хутора Котовский Волгоградской области. В день пропажи его родители уехали в город за покупками, оставив сына с родственницей. Днем он вышел со двора дома и исчез. Кто-то из соседей вспомнил, что видел мальчика, гуляющего по поселку. В какой-то момент Максима заметил его дядя, который рыбачил на другом берегу. А так как это деревня и такая ситуация нормальна, мужчина не обратил никакого внимания на то, что ребенок один, — рассказывает Елена. — Уже вечером на поиски Максима были брошены силы 20 сводных отрядов милиции сразу трех районов региона. Ребенка разыскивали практически круглосуточно, к процессу подключились и местные жители".

Когда Максиму должно было исполниться семь лет, поисковики делали запрос практически во все школы Волгоградской области. "Мы понимаем, что если это похищение, то у ребенка другие имя и фамилия. Но у него была операция, остались характерные шрамы. Мы надеялись на эти приметы", — поясняет Елена. Но никто не откликнулся.

"Мы ездили на место поиска спустя два года. Еще раз проверяли все версии. Рядом с поселком течет очень быстрая река, упасть в реку — это секунды. По опыту отряда, более 90 процентов детей, пропавших в природной или смешанной среде, утонули", — говорит Горячева.

Ориентировка на Светлану Дудину, 2008 г.р. Ориентировка на Светлану Дудину, 2008 г.р.

Весной этого года пропал десятилетний мальчик. Вышел из школы, должен был проехать несколько остановок до дома на автобусе, но вовремя не вернулся. Накануне потерял телефон.

Что произошло: ребенок перепутал автобусы и, когда увидел, что едет не туда, сразу вышел. Отправился в сторону дома и решил сократить дорогу через поле. По его словам, он шел по мокрому снегу около полутора километров, пока мог, потом полз, нашел лыжню и пошел по ней, уперся в высокий забор и понял, что сил возвращаться назад к дороге у него уже нет. Промок, устал, нес тяжелый рюкзак. Мальчика спасло то, что кто-то натаскал снега к забору — и он смог перелезть.

"У меня один совет для всех родителей: никогда не оставляйте детей одних. В основном гибель ребенка происходит по недосмотру родителей. Он не осознает опасность, переоценивает свои силы, — говорит Елена. — Очень важно проговаривать ребенку, чтобы он не уходил с чужими людьми, а ими в данном случае могут быть даже соседи по дому. Придумайте пароль, который знают только близкие люди и ваш ребенок. Отряд "Лиза Алерт" проводил колоссальный эксперимент в парке Горького и на ВВЦ, когда можно было увидеть, насколько просто дети уходят с чужими людьми. На глазах у родителей, которые по договоренности отлучались по "делам", девять из десяти детей ушли с незнакомыми людьми".

Ориентировка на Ярославу Журавлеву Ориентировка на Ярославу Журавлеву

Компас, яркая одежда, свисток и телефон

Ребенок должен знать, что, если чужой человек вдруг взял его за руку, за плечо или портфель, не нужно спрашивать — нужно кричать: "Кто вы? Я вас не знаю!" Вопросы и фразы займут время.

Подмосковье, бабушка с двумя внуками уехала на велопрогулку. Женщина смогла позвонить и сказать, что они заблудились, — и ее телефон отключился. На обочине были найдены велосипеды.

"В районе полуночи мы зашли в лес, отработали большую часть задания, кричим — и вдруг слышим отклик. Первое желание в таком случае всегда одинаковое — бежать на этот крик. Мы доложили в штаб, что услышали отклик, и пошли в нужную сторону, — рассказывает о поиске в 2017 году Анастасия Курдаева, доброволец отряда "Лиза Алерт". — Увидели сильно уставших и замерзших бабушку и детей. Младший мальчик был очень напуган. Всю свою теплую одежду мы сразу отдали потерявшимся. Выходили из леса тяжело и с долгими перерывами на отдых".

Что произошло: бабушка рассказала, что они собирались поискать грибы у дороги, но незаметно уходили все дальше и дальше. Стало темнеть, дорогу назад они найти не смогли. Батарейка у телефона села.

"Первое правило, которое должны знать дети: не ходить в лес без взрослых. У каждого должна быть яркая жилетка. Пожалуйста, не надевайте в лес камуфляж. Запас воды и еды на сутки. Заряженный телефон, компас, свисток и спички. Ребенок должен знать, что, если он заблудился, нужно немедленно остановиться. Это касается и городской среды. Он должен четко понимать: не он ищет взрослых, а взрослые — его. Неплохо, чтобы дети знали, что в лесу растет, кто там водится. Не нужно пугать, нужно объяснять", — считает волонтер.

© Фото : из личного архива Анастасии Курдаевой Анастасия Курдаева, волонтер поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" © Фото : из личного архива Анастасии Курдаевой Анастасия Курдаева, волонтер поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

Мифы, стоящие жизни

Есть определенные стереотипы, касающиеся пропавших детей. "Лиза Алерт" пытается сделать так, чтобы мифов, мешающих найти ребенка живым, стало меньше.

Первое и самое опасное заблуждение, о котором говорят волонтеры: не нужно ждать 72 часа, чтобы подать заявление о пропавшем в полицию. Звонить туда необходимо немедленно, как только вы поняли, что ребенок не пришел вовремя домой. По статистике отряда, у него есть три часа, если его похитил маньяк.

Еще одно опасное заблуждение: ребенок вернется домой самостоятельно. "Детям на улице грозит реальная опасность, о которой мы, взрослые, даже не подозреваем", — уверена Ирина Воробьева, координатор "Лиза Алерт".

У родителей и ребенка должны быть заранее обговоренные шаблоны поведения в разных ситуациях. Эти шаблоны должны совпадать. Например, вы едете в транспорте с ребенком. Много народа, он вышел, а вы не успели. Тут необходима договоренность о последовательности действий — ваш общий шаблон.

© Фото : Анастасия Курдаева Поисково-спасательные работы в природной среде © Фото : Анастасия Курдаева Поисково-спасательные работы в природной среде

"Должны быть доверительные отношения с детьми. Прежде всего: вы одна команда. Четко проговорите: если они увидели, что какая-то беда случилась с другим ребенком, нужно обязательно сообщить родителям. Обещайте ему, что в таком случае вы не будете его ругать. Что от его честности зависит чужая жизнь, — рассказывает Анастасия. — К сожалению, неоднократно были ситуации, когда свидетели — другие дети — молчали, боялись рассказать".

Добровольцы отряда советуют родителям всегда иметь актуальную фотографию ребенка, покупать яркую одежду или аксессуары, приобретать детские часы с GPS-трекерами.

Найден, жив

"Не помню точно, кажется, выходной был, а может быть, и будни, мы собирались к кому-то в гости, и тут падает поиск: "Лес. Ребенок, четыре года. Ногинск". Совсем рядом, ребенок ночью в лесу один — это страшно. Хотя моему сыну уже восемь лет, я даже представить не могу, что он останется один на один с лесом. Мальчика как раз вытащили из болота, когда мы подъехали. Это было сложно, я в жизни видел много, но это было реально тяжело. В такие моменты на самом деле понимаешь, что чужих детей не бывает, не должны дети погибать из-за глупости взрослых, они должны жить", — вспоминает один из волонтеров Роман.

Ориентировки на Александра Давыдова и Арину Карманову Ориентировки на Александра Давыдова и Арину Карманову