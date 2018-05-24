Гурцкая поддержала идею повысить возраст совершеннолетия

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Идея повысить в России возраст, с которого можно продавать алкоголь и табак, правильная, стоит подумать также и о возможности повышения призывного возраста, считает заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

В четверг замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила РИА Новости, что совершеннолетие в России, по ее мнению, должно наступать в 21 год, до этого момента для людей должен действовать запрет на покупку алкоголя и табака, а осмотры должен проводить педиатр.

"Чем позже человек начинает употреблять алкоголь и табак, тем лучше. Жесткий антитабачный закон доказал свою эффективность. Как и ограничения на продажу винно-водочных изделий в ночное время. Поэтому считаю правильным сделать следующий шаг и повысить возраст, с которого можно продавать алкоголь", — сказала РИА Новости Гурцкая.

"Кроме того, сегодня, когда учебу в школе дети заканчивают в 18 лет, стоит подумать и о возможности повышения призывного возраста, чтоб не забирать в армию со школьной скамьи", — добавила она.

Член ОП РФ отметила, что в Советском Союзе были периоды, когда юношей "призывали на службу в 19 лет или даже в 21 год".

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила о перспективе продления периода детства до 25-30 лет.