МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Процент россиян, использующих различные сервисы для обхода заблокированных интернет-ресурсов, сегодня может составлять до 15%, за два года этот показатель вырос вдвое, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Существуют различные способы обхода блокировок — VPN-сервисы, проксирующие программы и так далее. И хотя ими пользуется по-прежнему меньшая часть населения, это число растет. Если два года назад я говорил: "5-7%", то сейчас говорю: "10-15%". Блокировка — это не панацея. Самое важное — это саморегулирование", — рассказал Жаров в интервью телеканалу НТВ в рамках международного экономического форума в Петербурге.

По его словам, существует уже подготовленный правообладателями и Роскомнадзором меморандум, и он очень надеется, что к нему присоединятся и поисковые машины.

"Сейчас весь вопрос в них: если из поисковой выдачи будут удаляться не только по нашему требованию навечно заблокированные ресурсы, но и в принципе все пиратские ресурсы, то вопрос решится полностью. Сейчас весь вопрос в этом — чтобы было эффективное саморегулирование и чтобы гражданину, даже если он захочет, невозможно было достигнуть через поисковик пиратского ресурса", — отметил Жаров.