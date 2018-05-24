В ГИБДД сообщили об обсуждении ужесточения экзамена на права

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Ужесточение экзамена на водительские права обсуждается, но готового законопроекта пока нет, заявил журналистам в четверг глава ГИБДД Михаил Черников.

Ранее начальник Госавтоинспекции сообщал, что новый экзамен на водительские права будет более строгим и уделит больше внимания практическому вождению.

Глава ГИБДД отмечал, что процесс принятия нового экзамена может занять "не один день и не один месяц". По словам Черникова, сегодня ведомство наблюдает проблему именно в части обучения практическому вождению. Для того чтобы уделить этому компоненту больше времени, "площадку" и "город" объединят в одну часть.

"Есть предложения о разработке в этом формате. Мы предлагаем это, еще идет обсуждение, нет сегодня готового законопроекта. После того, как эту меру апробируем, конечно, будет (законопроект — ред.)", — пояснил Черников.