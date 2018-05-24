В Апатитах простились с Дарьей Стариковой

МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Родственники и друзья пришли проститься со скончавшейся от онкологического заболевания Дарьей Стариковой, которую похоронили в четверг на кладбище ее родного города Апатиты, сообщил РИА Новости глава администрации Апатитов Николай Бова.

Имя Дарьи Стариковой стало известно после ее эмоционального обращения в июне прошлого года на прямую линию президента РФ. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено.

Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции. Дарья скончалась в понедельник в Москве. Как сообщили в Минздраве РФ, врачи сделали все возможное, чтобы спасти Старикову, но болезнь оказалась сильнее.

"Дашу в последний путь проводили, прощались с 11 утра, было около 50 человек – самые близкие, родственники, друзья, некоторые апатитчане. Все прошло по-человечески. Похоронена на городском кладбище Апатитов", — сказал глава администрации, также присутствовавший на церемонии прощания.

По его словам, родственники приняли решение не приводить маленькую дочь Дарьи на похороны.

"Дашу не вернешь. Соня была в детском саду, ей седьмой год, для нее это тяжело, и неумно было бы ее туда приводить. Ей вчера сказали, что мамы больше нет", — сказал Бова и выразил уверенность в том, что тётя сделает для дочери Дарьи все возможное.

Он также пообещал, что власти города также будут продолжать помогать семье молодой женщины.