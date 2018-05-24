В Минобрнауки рассказали о новых элективных курсах для школьников

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министерство просвещения совместно с Национальной родительской ассоциацией собираются ввести в российских школах элективные курсы, посвященные основам семейного уклада и семейных традиций, сообщает в четверг пресс-служба Минобрнауки.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", разделив Минобрнауки на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования и передав последнему функции упраздненного им Федерального агентства научных организаций (ФАНО).
По словам министра просвещения Ольги Васильевой, родители обязаны участвовать в процессе воспитания ребенка ни чуть не менее, чем педагоги. "Мы в этом случае выступаем, безусловно, за развитие диалога семьи и школы", — приводит пресс-служба ее слова.
"Семья на протяжении последних 40 лет занимает лидирующую позицию среди основных жизненных ценностей молодежи", — заявила министр. По ее словам, чтобы быть современным компетентным и ответственным родителем, надо осознать роль родителя "как главную роль в жизни".
"Планируется, что в апробации примут участие свыше 15,7 миллиона человек, в том числе более 1,3 миллиона педагогов", — отметили в пресс-службе.