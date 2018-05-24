Кузнецова направит правительству предложения по профилактике ЧП в школах

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит правительству России разработанный ее аппаратом комплекс мер по профилактике чрезвычайных происшествий в российских школах, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Мы подготовили комплекс мер (дорожную карту) по профилактике ЧП в общеобразовательных учреждениях, он будет направлен в правительство РФ", — цитирует пресс-служба слова Кузнецовой.

Тема безопасности детей во время образовательного процесса будет также анализироваться в рамках XV съезда уполномоченных по правам ребенка, который пройдет в Москве с 28 по 29 мая, говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подросток получил ножевое ранение в одной из школ Москвы в результате конфликта со своим сверстником. Как уточнил источник, двое подростков поссорились в школе, один другому нанес непроникающее ножевое ранение.

Заместитель руководителя столичного департамента образования Павел Карпов заявил РИА Новости, что здоровью ученика ничего не угрожает, а дирекция школы №1571, где произошел инцидент, проводит служебную проверку. Кузнецова также посетила с проверкой данное учебное заведение.