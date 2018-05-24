Россияне назвали любимые занятия

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россияне назвали просмотр телевизора самым приятным занятиям, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
В апреле жителей России расспросили о занятиях, приносящих им наибольшее удовольствие. Любимым времяпровождением респонденты назвали просмотр телевизора, зарабатывание денег и семейный досуг.
Исследователи опросили 1600 совершеннолетних россиян в 52 субъектах страны.
Интересы опрошенных разделились по возрасту, уровню образования и доходов.
Молодежь получает удовольствие от прослушивания музыки(39%), досуга с любимым человеком (38%) и путешествий (33%).
Россияне в возрасте от 30 до 49 лет предпочитают проводить время с семьей и детьми, а также радуются хорошему заработку. Более возрастные респонденты признались, что любят смотреть телевизор и проводить время в огороде (около 35%).
Досуг образованных россиян с более устойчивым финансовым положением разнообразнее: в свободное время они путешествуют, занимаются спортом и шопингом.
Исследователи также выяснили, что жители Москвы чаще других ходят по магазинам, выпивают в компании и путешествуют. Проживающие в небольших городах россияне, наоборот, предпочитают более повседневные занятия, вроде работы в огороде или семейного досуга.