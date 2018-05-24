Патриарх Кирилл и Голодец открыли праздничный концерт на Красной площади

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и вице-премьер РФ Ольга Голодец открыли всероссийский праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской письменности и культуры, который проходит в четверг одновременно во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда.

Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян (24 мая). Впервые в Российской империи День славянской письменности и культуры широко отмечался в 1863 году — в год 1000-летия обретения азбуки. Он был возрожден в России в 1991 году, а с 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.

"Стало замечательной традицией в этот день собираться на Красной площади, чтобы немного подумать об истоках нашей культуры, об истоках того замечательного, огромного, я бы сказал, драматического и одновременно победного пути, которым прошли славянские народы, наш русский народ – от истоков письменности до вершин современных знаний. Но если бы не было начала, то не было бы и пути. И вот очень важно всегда помнить о начале", — сказал патриарх.

Обращаясь со сцены к собравшимся на Красной площади, прежде всего к молодежи, он отметил, что особенно важно знать историю своей страны и культуры, которая "определяет нашу самоидентификацию". "Мы сознаем себя народом, единым целым тогда, когда мы скреплены, в первую очередь, общностью языка, культуры и общими нравственными и духовными ценностями, все остальное вторично. Это и есть базис, фундамент, на котором развивается и строится здание человеческой жизни. И наука, и искусство — все происходит от этого фундамента", — отметил предстоятель РПЦ.

В свою очередь, Голодец поблагодарила патриарха за то, что он стал "родоначальником этой замечательной традиции" — проведения всероссийских концертов в День славянской письменности и культуры. "Мы собираемся вместе уже шестой год подряд. Праздник перерос свои границы. Сегодня вместе с нами поет вся Россия, 85 субъектов РФ. Сегодня поет около 1 миллиона человек. Очень важно, что праздник перешагнул границы Российской Федерации – сегодня вместе с нами поют Сербия, Болгария", — сказала Голодец.

В праздничном концерте принимают участие десятки детских и молодежных академических хоровых коллективов: Академический Большой хор "Мастера хорового пения" Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, а также ВИА "Песняры", ансамбль "Домисольки", солисты Полина Шамаева, Оскар Абдразаков, Василий Ладюк, Богдан Волков, победитель шоу "Голос-дети" Рутгер Гарехт и другие.

В ходе концерта на Красной площади состоятся прямые включения из Краснодара, Сербии и Болгарии. Так, в ходе видеомоста строевую песню черноморских казаков "Распрягайте, хлопцы, коней" споет Государственный академический Кубанский казачий хор (Краснодар), из Болгарии прозвучит гимн святым Кириллу и Мефодию, а из Сербии с песней "Тамо далеко" выступит сводный национальный хор.