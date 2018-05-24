РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Патриарх Кирилл и Голодец открыли праздничный концерт на Красной площади

15:1224.05.2018
(обновлено: 15:14 24.05.2018)
0330
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкТоржества по случаю Дня славянской письменности и культуры. Архивное фотоТоржества по случаю Дня славянской письменности и культуры. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и вице-премьер РФ Ольга Голодец открыли всероссийский праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню славянской письменности и культуры, который проходит в четверг одновременно во всех регионах страны от Владивостока до Калининграда.

Празднование Дня славянской культуры и письменности в Москве
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Патриарх призвал верующих брать пример с Кирилла и Мефодия в проповеди
Праздник приурочен ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян (24 мая). Впервые в Российской империи День славянской письменности и культуры широко отмечался в 1863 году — в год 1000-летия обретения азбуки. Он был возрожден в России в 1991 году, а с 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.

"Стало замечательной традицией в этот день собираться на Красной площади, чтобы немного подумать об истоках нашей культуры, об истоках того замечательного, огромного, я бы сказал, драматического и одновременно победного пути, которым прошли славянские народы, наш русский народ – от истоков письменности до вершин современных знаний. Но если бы не было начала, то не было бы и пути. И вот очень важно всегда помнить о начале", — сказал патриарх.

© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкПразднование Дня славянской культуры и письменности в Москве
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Празднование Дня славянской культуры и письменности в Москве

Обращаясь со сцены к собравшимся на Красной площади, прежде всего к молодежи, он отметил, что особенно важно знать историю своей страны и культуры, которая "определяет нашу самоидентификацию". "Мы сознаем себя народом, единым целым тогда, когда мы скреплены, в первую очередь, общностью языка, культуры и общими нравственными и духовными ценностями, все остальное вторично. Это и есть базис, фундамент, на котором развивается и строится здание человеческой жизни. И наука, и искусство — все происходит от этого фундамента", — отметил предстоятель РПЦ.

Памятник Кириллу и Мефодию в Дмитрове. Архивное фото
© Fotolia / koromelena
Священник: святые Кирилл и Мефодий не испугались бы цифровых технологий
В свою очередь, Голодец поблагодарила патриарха за то, что он стал "родоначальником этой замечательной традиции" — проведения всероссийских концертов в День славянской письменности и культуры. "Мы собираемся вместе уже шестой год подряд. Праздник перерос свои границы. Сегодня вместе с нами поет вся Россия, 85 субъектов РФ. Сегодня поет около 1 миллиона человек. Очень важно, что праздник перешагнул границы Российской Федерации – сегодня вместе с нами поют Сербия, Болгария", — сказала Голодец.

В праздничном концерте принимают участие десятки детских и молодежных академических хоровых коллективов: Академический Большой хор "Мастера хорового пения" Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря, Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого, а также ВИА "Песняры", ансамбль "Домисольки", солисты Полина Шамаева, Оскар Абдразаков, Василий Ладюк, Богдан Волков, победитель шоу "Голос-дети" Рутгер Гарехт и другие.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПамятник Кириллу и Мефодию во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Памятник Кириллу и Мефодию во Владивостоке

В ходе концерта на Красной площади состоятся прямые включения из Краснодара, Сербии и Болгарии. Так, в ходе видеомоста строевую песню черноморских казаков "Распрягайте, хлопцы, коней" споет Государственный академический Кубанский казачий хор (Краснодар), из Болгарии прозвучит гимн святым Кириллу и Мефодию, а из Сербии с песней "Тамо далеко" выступит сводный национальный хор.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена