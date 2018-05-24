Госдума поддержала повышение пошлины за загранпаспорт нового поколения

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения.

Согласно документу, за получение загранпаспорта с электронным носителем информации нужно будет заплатить пять тысяч рублей. Сейчас пошлина составляет 3,5 тысячи.

Пошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет увеличивается с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

Законопроект также устанавливает госпошлину за регистрацию транспортных средств и "совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе," в размере 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения в пластике составит три тысячи рублей. Аналогичные сумму нужно будет заплатить будут за получения таких документов взамен утраченных или пришедших в негодность.

В связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче таких документов возрастут. Общая сумма затрат МВД России, по оценке правительства, составит порядка 44,2 миллиарда рублей.

Предусмотренное законопроектом увеличение госпошлин, по расчетам правительства, позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 миллиарда рублей, то есть частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.