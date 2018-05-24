МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В 2017 году число миллиардеров увеличилось на 15 процентов и стало рекордным. Об этом говорится в переписи миллиардеров, проведенной аналитической компанией Wealth-X.

Всего насчитали 2754 миллиардера. Общее их состояние увеличилось по сравнению с 2016 годом на 24 процента и также достигло рекордных показателей.

Больше всего миллиардеров в США: 680 человек с общим состоянием в 3,2 триллиона долларов. Следом за ним идут Китай (338 человек; 1,1 триллиона) и Германия (152 человека; 466 миллиарда). Россия заняла шестое место — 96 миллиардеров, состояние которых оценивается в 351 миллиард долларов.

В целом по числу миллиардеров Азия впервые обошла Северную Америку.

"В быстро меняющейся геополитической обстановке влияние этой исключительной группы лиц на мировую экономику продолжает расти", — пишут авторы доклада.

Им удалось установить и некоторые другие тенденции. В частности, число женщин-миллиардеров выросло на 18 процентов. Кроме того, состояние миллиардеров увеличивалось быстрее, чем население мира.

Выяснилось также, что миллиардеры стали больше фокусироваться на благотворительности и вкладывать средства в такие сферы, как образование, здравоохранение, а также в общественные движения и культурные организации.

Первая десятка стран из списка Wealth-X представлена 65 процентами от общего числа миллиардеров и 71 процентом от общего объема их доходов, подчеркивают авторы.