Голикова назвала задачу снижения уровня бедности в два раза амбициозной

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала задачу снижения уровня бедности в России в два раза к 2024 году амбициозной, отметив, что в РФ таких показателей снижения давно не было.

"Самым сложным на этом пути будет достичь тех темпов развития экономики, которые будут являться залогом для снижения бедности. Вы знаете, что по этому показателю есть поручения в послании президента, и коллегами будут разработаны соответствующие меры. Они будут касаться поддержки отраслей, которые будут координировать увеличение темпов экономического роста", — сказала Голикова в интервью РИА Новости в четверг.

Она отметила, что эта проработка ляжет в оценку основы показателей экономического развития на среднесрочную перспективу на три года и на шесть лет, которая обозначена в указе президента.

"Задача очень амбициозная. Таких показателей снижения у нас очень давно не было, но я должна сказать, что усилия, которые были предприняты, я имею в виду реализацию поручения по увеличению минимального размера оплаты труда и по выполнению майских указов 2012 года по повышению зарплаты, часть мероприятий демографического пакета, дали свой вклад", — отметила она.

По словам Голиковой, по данным Росстата доходы населения увеличились на 3,8% по сравнению с прошлым годом, когда произошло снижение на 4%. При этом реальная зарплата возросла на 9,6%. "Это объективные показатели, главное, чтобы тренд был удержан", — добавила она.

Президент РФ Владимир Путин в своем новом "майском" указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставил цели по росту численности населения России, повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, росту реальных доходов граждан, а также снижению в два раза уровня бедности.

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