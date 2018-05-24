Васильева посетила последний звонок в подмосковной школе

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева в среду посетила школу в посёлке Развилка в Московской области, которую сама закончила: она поздравила выпускников и пожелала им быть верными мечте и во всех ситуациях оставаться человеком.

"Мне бы хотелось побывать во многих школах страны, но я приехала сюда не случайно. Ровно 43 года назад, в 1975 году я закончила Развилковскую среднюю школу. Как вы знаете, это здание напротив. Тогда это была новая школа, она была открыта в 1970 году. Хочу сказать, что это очень важный день, вы открываете дорогу в будущее", — сказала она, обращаясь к школьникам.

"Хочу пожелать вам три вещи, которые я желаю себе. Первое — всегда быть верным своей мечте, что бы ни случилось. Второе — всегда оставаться, во всех ситуациях, человеком. И третье — всегда помнить, что у вас есть друзья, всегда опираться на друзей и своих родных и близких", — добавила министр.