Васильева посетила последний звонок в подмосковной школе

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева в среду посетила школу в посёлке Развилка в Московской области, которую сама закончила: она поздравила выпускников и пожелала им быть верными мечте и во всех ситуациях оставаться человеком.
"Хочу пожелать вам три вещи, которые я желаю себе. Первое — всегда быть верным своей мечте, что бы ни случилось. Второе — всегда оставаться, во всех ситуациях, человеком. И третье — всегда помнить, что у вас есть друзья, всегда опираться на друзей и своих родных и близких", — добавила министр.