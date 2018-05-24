Голикова рассказала, как относится к идее о введении налога на тунеядство

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова отрицательно относится к предложению о введении налога на тунеядство, так как сейчас у налоговой службы есть более цивилизованные способы регулировать этот вопрос.
"Я отрицательно (отношусь). Мы должны создавать институты и инструменты, которые будут позволять нам цивилизованно администрировать уплату налогов. И я думаю, что сегодняшняя инфраструктура и сервисы, которые создает налоговая служба, они нам позволяют делать это более цивилизованно, чем налог на тунеядство", — сказала Голикова в прямом эфире телеканала "Россия 24".
Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о "налоге на тунеядцев", а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.