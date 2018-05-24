Голикова рассказала, как относится к идее о введении налога на тунеядство

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова отрицательно относится к предложению о введении налога на тунеядство, так как сейчас у налоговой службы есть более цивилизованные способы регулировать этот вопрос.

"Я отрицательно (отношусь). Мы должны создавать институты и инструменты, которые будут позволять нам цивилизованно администрировать уплату налогов. И я думаю, что сегодняшняя инфраструктура и сервисы, которые создает налоговая служба, они нам позволяют делать это более цивилизованно, чем налог на тунеядство", — сказала Голикова в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Ранее замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд обсуждает возможность введения налога для трудоспособных лиц, официально нигде не работающих (в СМИ его стали называть "налогом на тунеядство"). В пресс-службе Минтруда РИА Новости тогда пояснили, что обсуждение налога ведется на экспертном уровне в контексте изучения реализации такого опыта в Белоруссии. Топилин заявлял, что сбор с неработающих граждан можно установить в размере 20 тысяч рублей.

Позднее глава правительства Дмитрий Медведев пояснил, что при обсуждении идеи взноса с неработающих речь идет не о "налоге на тунеядцев", а о вовлечении в систему социальных платежей тех людей, которые пользуются ей, хотя сами не делают взносов. По его словам, в правительстве проанализируют такие предложения.