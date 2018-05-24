В Пермском крае вручили медаль педагогу, спасавшей детей при поножовщине

ПЕРМЬ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль "За отвагу" учительнице Наталье Шагулиной, защищавшей детей при поножовщине в школе в Перми и получившей ранения.

Торжественная церемония вручения награды учительнице Наталье Шагулиной, ставшей жертвой нападения подростков, состоялась в четверг перед отчетным посланием главы региона Законодательному собранию за 2017 год. Указ о присвоении медали "За отвагу" педагогу из Перми был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле.

"То, что вы сделали, действительно прошло через каждого из нас. Я сегодня говорю слова благодарности от лица всех жителей края не только, как губернатор, но и как отец, как родитель. Мы верим, надеемся, что учителя наших детей такие, как вы", — сказал Решетников.

Глава региона пожелал учительнице благополучия и здоровья.

Драка с поножовщиной в пермской школе произошла в январе. В ней пострадали учительница, и ученики младших классов, всего — 15 человек. На восстановление после травм, полученных во время резни в школе, педагогу понадобилось 4 недели, часть из которых она провела в реанимации. После реабилитации, по окончании весенних каникул, Шагулина вернулась на работу.

Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО. Позже суд дважды продлял срок ареста подозреваемых на два месяца.