В Пермском крае вручили медаль педагогу, спасавшей детей при поножовщине

ПЕРМЬ, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль "За отвагу" учительнице Наталье Шагулиной, защищавшей детей при поножовщине в школе в Перми и получившей ранения.
"То, что вы сделали, действительно прошло через каждого из нас. Я сегодня говорю слова благодарности от лица всех жителей края не только, как губернатор, но и как отец, как родитель. Мы верим, надеемся, что учителя наших детей такие, как вы", — сказал Решетников.
Глава региона пожелал учительнице благополучия и здоровья.
Инициаторам поножовщины было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО. Позже суд дважды продлял срок ареста подозреваемых на два месяца.