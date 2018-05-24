В Саранске ожидают около 200 тысяч болельщиков во время ЧМ по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Около 200 тысяч болельщиков ожидают в Саранске во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба главы Республики Мордовия.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся в 11 городах России. Саранск будет принимать матчи группового этапа: 16 июня состоится встреча сборных Перу и Дании, 19 июня — Колумбии и Японии, 25 июня сыграют команды Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.

"К нам приедет очень много болельщиков со всех континентов, практически из всех стран Европы. По предварительным оценкам, всего это около 200 тысяч болельщиков. В дни матчей при максимальном сценарии ожидается прибытие более 42 тысяч человек, в том числе авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом", — приводит пресс-служба слова главы Мордовии Владимира Волкова.

В период проведения чемпионата в Саранске будут работать почти 400 точек питания на 16 тысяч посадочных мест.

Волков подчеркнул, что от уровня обслуживания гостей чемпионата будет зависеть дальнейшее развитие туристического бизнеса в Мордовии и в целом инвестиционная привлекательность региона.

"Важно, какие впечатления получат иностранные гости, будут ли они рекомендовать своим соотечественникам Мордовию как регион, в который можно приехать в турпоездку или с деловыми целями. Этот месяц, в течение которого будет проходить турнир, во многом определит развитие республики, Саранска в будущем. Мы рассчитываем, что чемпионат поможет нам привлечь инвестиции и сделать большой шаг в развитии туризма", — отметил глава Мордовии.

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