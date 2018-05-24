В Саранске ожидают около 200 тысяч болельщиков во время ЧМ по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Около 200 тысяч болельщиков ожидают в Саранске во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба главы Республики Мордовия.
"К нам приедет очень много болельщиков со всех континентов, практически из всех стран Европы. По предварительным оценкам, всего это около 200 тысяч болельщиков. В дни матчей при максимальном сценарии ожидается прибытие более 42 тысяч человек, в том числе авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом", — приводит пресс-служба слова главы Мордовии Владимира Волкова.
В период проведения чемпионата в Саранске будут работать почти 400 точек питания на 16 тысяч посадочных мест.
Волков подчеркнул, что от уровня обслуживания гостей чемпионата будет зависеть дальнейшее развитие туристического бизнеса в Мордовии и в целом инвестиционная привлекательность региона.
"Важно, какие впечатления получат иностранные гости, будут ли они рекомендовать своим соотечественникам Мордовию как регион, в который можно приехать в турпоездку или с деловыми целями. Этот месяц, в течение которого будет проходить турнир, во многом определит развитие республики, Саранска в будущем. Мы рассчитываем, что чемпионат поможет нам привлечь инвестиции и сделать большой шаг в развитии туризма", — отметил глава Мордовии.