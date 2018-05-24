Свыше 600 плакатов украсят Москву ко Дню славянской письменности

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Порядка 600 праздничных плакатов украсят Москву ко Дню славянской письменности, кроме того, в центре города, в том числе на Новом Арбате, на фасадах домов будут демонстрироваться тематические ролики с изображением букв старославянского алфавита и гравюр старой Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В честь Дня славянской письменности и культуры на медиафасадах домов 11 и 19 на Новом Арбате москвичи смогут увидеть тематический трехминутный видеоролик", — сообщил Бирюков, слова которого приводят в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Он рассказал, что с 21‬ часов 24 мая и до полуночи на экранах зданий на Новом Арбате, которые образуют 540 энергоэффективных светодиодных прожекторов и около 60 тысяч светодиодов, появятся изображения символов праздника: буквы старославянского алфавита, грамоты, книги, а также гравюры с изображением старой Москвы и образы святых равноапостольных просветителей Кирилла и Мефодия.

"Аналогичный ролик также можно увидеть на медиафасаде здания Центрального телеграфа, на 50 цифровых билбордах и на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате", — отметил заммэра.

Бирюков добавил, что Москву украсят порядка 600 праздничных плакатов, размещенных на рекламных конструкциях, остановочных павильонах и афишных стендах.

День славянской письменности и культуры — праздник, приуроченный ко дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, отмечающийся в славяноязычных странах.