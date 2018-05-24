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Общество

Опрос: большинство россиян не ждут роста зарплат после повышения МРОТ

Сюжет:
"Общественные мнения" (377)
08:1124.05.2018
861815
© Fotolia / Piotr MarcinskiКошелек. Архивное фотоКошелек. Архивное фото
© Fotolia / Piotr Marcinski

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Свыше 80% россиян слышали о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России, но 70% работников не ожидают, что за этим последует рост их окладов, и только 3% рассчитывают на существенное увеличение зарплаты, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С 1 мая уровень минимального размера оплаты труда в России был увеличен до прожиточного минимума — 11 163 рублей. Как показал опрос, о повышении МРОТ слышали 83% россиян. При этом люди старшего возраста, как оказалось, более информированы об этом, чем молодежь: 90% в группе респондентов от 45 лет и 66% среди молодых людей от 18 до 24 лет, отмечают социологи.

"Работающие граждане в большинстве своем (70%) не ожидают роста окладов в связи с повышением МРОТ. Незначительный рост предполагают 19%, существенное увеличение зарплаты – 3%", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Четверть (26%) респондентов сообщили, что знают законодательно установленный МРОТ в своем регионе, 44% — имеют общее представление, но точную сумму назвать не смогли бы, а еще 30% — не знают размер МРОТ в своем регионе.

По мнению 45% россиян, необходимый размер прожиточного минимума в их городе или населенном пункте должен находиться в интервале от 10 до 20 тысяч рублей в месяц на одного человека, еще 29% считают, что прожиточный минимум должен составлять от 20 до 30 тысяч рублей, показал опрос.

Покупатель в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ академии при президенте Олег Чернозуб отметил, что повышение МРОТ, по оценкам властей, непосредственно затронет около 4 миллионов работников.

"Но нельзя забывать о том, что полученные деньги эти люди потратят в российских магазинах, покупая, в основном, товары, произведённые на российских предприятиях, и так далее. Кумулятивный эффект будет, безусловно, намного большим. По нашим данным, ожидают улучшения своего материального положения около 15 миллионов человек", — сказал эксперт, отметив, что, даже если не все из этих ожиданий оправдаются, речь идет об огромной величине.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Общество
Комментарии
7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей
Господа, какое повышение ЗП. Яркий пример хотя бы того же доблестного светящегося по всем дырам Ростелекома. Фактически реального повышения ЗП работникам там не происходило лет если не ошибаюсь 10, следовательно все перепетии цен последних лет работникам никак не компенсируется. Подобная картина смею предположить везде повсеместно.
08:31
24.05.2018
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5500
Какое улучшение, вы о чем? Я предполагаю, что только больше будут в налоговую перечислять, а зарплата то на том же уровне останется, а у некоторых еще и ниже будет.
08:32
24.05.2018
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