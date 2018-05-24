МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Свыше 80% россиян слышали о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России, но 70% работников не ожидают, что за этим последует рост их окладов, и только 3% рассчитывают на существенное увеличение зарплаты, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

С 1 мая уровень минимального размера оплаты труда в России был увеличен до прожиточного минимума — 11 163 рублей. Как показал опрос, о повышении МРОТ слышали 83% россиян. При этом люди старшего возраста, как оказалось, более информированы об этом, чем молодежь: 90% в группе респондентов от 45 лет и 66% среди молодых людей от 18 до 24 лет, отмечают социологи.

"Работающие граждане в большинстве своем (70%) не ожидают роста окладов в связи с повышением МРОТ. Незначительный рост предполагают 19%, существенное увеличение зарплаты – 3%", — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Четверть (26%) респондентов сообщили, что знают законодательно установленный МРОТ в своем регионе, 44% — имеют общее представление, но точную сумму назвать не смогли бы, а еще 30% — не знают размер МРОТ в своем регионе.

По мнению 45% россиян, необходимый размер прожиточного минимума в их городе или населенном пункте должен находиться в интервале от 10 до 20 тысяч рублей в месяц на одного человека, еще 29% считают, что прожиточный минимум должен составлять от 20 до 30 тысяч рублей, показал опрос.

Руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ академии при президенте Олег Чернозуб отметил, что повышение МРОТ, по оценкам властей, непосредственно затронет около 4 миллионов работников.

"Но нельзя забывать о том, что полученные деньги эти люди потратят в российских магазинах, покупая, в основном, товары, произведённые на российских предприятиях, и так далее. Кумулятивный эффект будет, безусловно, намного большим. По нашим данным, ожидают улучшения своего материального положения около 15 миллионов человек", — сказал эксперт, отметив, что, даже если не все из этих ожиданий оправдаются, речь идет об огромной величине.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.