Роспотребнадзор сообщил о штрафах гостиницам за завышение цен перед ЧМ-2018

Инсталляция с символикой чемпионата мира по футболу-2018. Архивное фото

Инсталляция с символикой чемпионата мира по футболу-2018. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские гостиницы оштрафованы на более чем 9 миллионов рублей за завышение цен перед чемпионатом мира по футболу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 9 миллионов рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 34 судебных решения", — говорится в сообщении.

Ведомство заявило о выявлении 738 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 190 случаях отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

На прошлой неделе Роспотребнадзор заявил о выявлении 704 случаев завышения цен в гостиницах, сумма наложенных административных штрафов превысила 8,7 миллиона рублей.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.