В Москве на "Рыбной неделе" купили более 85 тонн морепродуктов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 85 тонн разных видов рыбы и морских деликатесов приобрели гости городского фестиваля "Рыбная неделя" в Москве, за первые дни его проведения фестивальные площадки посетили уже почти 922 тысячи человек, сообщили в среду в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Рыбная неделя" в столице проходит уже в четвертый раз и, очевидно, что этот фестиваль полюбился очень многим. За первые дни "Рыбную неделю" посетили уже 922 тысячи человек. В сумме было продано более 85 тонн рыбы, морепродуктов и рыбной продукции", — сообщили в оргкомитете.

Там рассказали, что гости фестиваля приобрели более 22 тонн охлажденной рыбы, свыше 17 тонн замороженной рыбы, 21 тонну копченых деликатесов, а также 3 тонны устриц и почти 16 тонн сельди. По вкусу гостям фестиваля пришлись и разнообразные рыбные консервы и паштеты, которых приобрели 30,6 тысячи банок.

"Рыбная неделя" проходит в Москве с 17 по 27 мая на семи площадках в центре Москвы, а также на улице Профсоюзная и на площади Юности в Зеленограде. В этот раз в фестивале принимают участие 40 предприятий из главных рыбодобывающих регионов страны, в частности из Приморья, Крыма, Камчатки, Мурманска, Астраханской, Калининградской и Сахалинской областей. На фестивальных прилавках можно приобрести более 100 видов отечественной рыбы и морепродуктов: ставриду, белого амура, камбалу, нерку, чавычу, налима, жереха, муксуна, барабульку, корюшку, ряпушку и множество других.

Для гостей фестиваля подготовили и культурную программу из спектаклей, джазовых концертов, творческих мастер-классов и лекций. Фестиваль впервые прошел в Москве в 2015 году, тогда его посетили 5 миллионов человек, было продано 300 тонн рыбы.