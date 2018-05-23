Путин наградил победителей юношеского турнира по дзюдо в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил победителей юношеского турнира по дзюдо в Санкт-Петербурге.

В категории до 40 килограммов победу одержала представительница Московской области, в категории до 66 килограммов — спортсмен из Петербурга. Путин вручил медали и памятные призы.

После этого глава государства поздравил всех спортсменов с успешными выступлениями. Путин отметил выдающиеся тренерские способности Анатолия Рахлина, чье имя носит турнир. По его словам, Рахлин не только тренировал своих воспитанников, но и учил их идти вперед, преодолевать трудности, дружить.

"Благодаря усилиям таких людей, как он, его соратников, массовый спорт в нашей стране успешно развивается… Благодаря их усилиям развивается и такой замечательный вид спорта как дзюдо… Дзюдо в России развивается, и развивается лучшим образом", — отметил президент.

Он также поблагодарил всех зарубежных спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях: в турнире участвовали представители 12 стран. "Спасибо вам большое за то, что сочли возможным приехать к нам", — сказал Путин.

Турнир во дворце спорта "Юбилейный" в Петербурге проходит уже в шестой раз с 2013 года.

Он посвящен памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, который в свое время обучал этому виду спорта самого Путина в числе первых учеников. В августе 2013 года, узнав о смерти Рахлина, Путин сразу приехал в Петербург попрощаться с наставником. После панихиды президент захотел побыть один, практически убежал от собственной охраны и быстрым шагом пошел по проспекту в одиночестве, размышляя. Тогда стало понятно, насколько важен был ему Рахлин, которого президент называл человеком, научившим его "бороться и побеждать". Путин до сих пор активно интересуется этим видом спорта и уделяет ему большое внимание.

В 2018 году в турнире памяти Рахлина приняли участие более 300 юных спортсменов из Азербайджана, Аргентины, Армении, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Латвии, Молдавии, Монголии, Польши, Республики Сербской, России, Финляндии, Франции, Эстонии. Медали разыгрывались в девяти весовых категориях у юношей и в семи — у девочек.

С посещения турнира начиналась трехдневная программа пребывания Путина в Петербурге. В четверг он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а в пятницу выступит на Петербургском экономическом форуме и с премьером Японии Синдзо Абэ примет участие в панельной дискуссии "Бизнес-диалог Россия — Япония".