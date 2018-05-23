В центре Москвы перекроют ряд улиц на время забега "Бегущие сердца"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Несколько улиц, а также ряд набережных перекроют в центре Москвы в воскресенье 27 мая в связи с проведением благотворительного марафона "Бегущие сердца", сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Зеленый марафон "Бегущие сердца" впервые состоится в самом центре Москвы — на Васильевском спуске у стен Кремля. Одновременно благотворительный забег пройдет в 56 городах России, а также в других странах присутствия группы Сбербанк с участием более 150 тысяч человек, сообщается на официальном сайте марафона. В программе — забеги на дистанции 4,2 километра, 10 километров и 21,1 километра.

На время проведения мероприятия полное перекрытие для проезда автотранспорта будет введено в Лубочном переулке, на улице Балчуг, Раушской и Софийской набережной, улице Серафимовича, Болотной улице. Будет также перекрыт Большой Москворецкий мост, Варварка, Китайгородский проезд, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Крутицкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Ограничения будут введены 27 мая с 07.00 до 15.30. Перекрытия на Большом Москворецком мосту будут введены на одной полосе в каждом направлении с 08.00 26 мая до 07.00 27 мая.

Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы в нем приняли участие свыше 600 тысяч человек. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему". Прошедший в прошлом году марафон стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий, собрав рекордную сумму – 50 миллионов рублей. Все полученные средства были направлены в фонд "Обнаженные сердца" на развитие проекта ранней помощи для маленьких детей с такими нарушениями развития, как аутизм, синдром Дауна и церебральный паралич.