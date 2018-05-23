В центре Москвы перекроют ряд улиц на время забега "Бегущие сердца"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Несколько улиц, а также ряд набережных перекроют в центре Москвы в воскресенье 27 мая в связи с проведением благотворительного марафона "Бегущие сердца", сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.
На время проведения мероприятия полное перекрытие для проезда автотранспорта будет введено в Лубочном переулке, на улице Балчуг, Раушской и Софийской набережной, улице Серафимовича, Болотной улице. Будет также перекрыт Большой Москворецкий мост, Варварка, Китайгородский проезд, Москворецкая, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Крутицкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская и Лужнецкая набережные, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы в нем приняли участие свыше 600 тысяч человек. Проект удостоен награды программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии "Навстречу будущему". Прошедший в прошлом году марафон стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий, собрав рекордную сумму – 50 миллионов рублей. Все полученные средства были направлены в фонд "Обнаженные сердца" на развитие проекта ранней помощи для маленьких детей с такими нарушениями развития, как аутизм, синдром Дауна и церебральный паралич.