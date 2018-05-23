Общественник попросил проверить слова мэра Новосибирска

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев просит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить выступление мэра Новосибирска Анатолия Локтя, во время которого он сравнил городской сайт новостей с кокаином.

В ходе выступления на вручении "Народной премии НГС" Локоть заявил, что для него сайт — "это кофеин, это кокаин, это стимулятор жизни", а после чтения комментариев про себя у него вырабатываются "литры адреналина". Запись выступления, появившаяся в интернете, вызвала дискуссии в соцсетях. Пресс-секретарь мэра позже заявил РИА Новости, что Локоть во время выступления был трезв, а к его словам нужно относиться как к шутке.

"Поведение главы города, который, выступая на массовом мероприятии, говорит о наркотиках с восхищением, является аморальным. Чиновник открыто хвалит тяжелые наркотики, которые ежегодно губят десятки тысяч наших граждан. Он публичный человек и должен отдавать отчет, какие слова он произносит и как это может быть воспринято обществом", — говорится в заявлении Хамзаева, поступившем в РИА Новости.

Общественник считает, что такие высказывания можно расценить как пропаганду запрещенных веществ. "В своем обращении глава "Трезвой России" просит Генеральную прокуратуру и Следственный комитет провести проверку по факту выступления мэра Новосибирска", — отмечается в сообщении.