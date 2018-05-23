Люди становятся несчастными, регулярно обедая в одиночку, выяснили ученые

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Употребление пищи в одиночку в значительной мере способствует тому, что человек становится несчастным. Таковы результаты исследования, проведенного центром Oxford Economics для компании Sainsbury's.

Эксперты опросили более восьми тысяч взрослых британцев. Они измеряли самооценку, уровень счастья, удовлетворённости и беспокойства по шкале от 0 до 100. Респонденты, которые всегда ели одни, набрали на 7,9 баллов меньше, чем те, кто предпочитал постоянно обедать в компании.

Это фактор оказывал большее влияние на уровень благополучия, чем финансовые проблемы и физические недостатки.

Выяснилось также, что живое общение непосредственно влияет на уровень счастья, в то время как обмен информацией в "цифровом" мире (смски, электронная почта) — нет.

Три других важных фактора, в наибольшей степени влияющих на благополучие людей — качество сексуальной жизни, качество сна и отсутствие нехватки времени.

Среди опрошенных больше всего людей, никогда не перекусывающих в одиночестве, оказалось среди пенсионеров и домохозяев (более 60%).

Тех же, кто почти постоянно ест один, больше всего среди людей, работающих по 60 часов в неделю.

Из людей, состоящих в отношениях, только 13% едят в одиночестве в "большинстве случаев". Среди тех, кто живет один, 19% едят в одиночестве "все время".

"Качество наших отношений и возможность проводить время вместе физически, а не за счет цифровых устройств, может значительно повлиять на то, насколько хорошо мы живем: ничто не сравнится с силой простого человеческого общения", — прокомментировал результаты исследований один из руководителей Sainsbury's Майк Коуп.