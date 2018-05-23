МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Московские больницы проведут день открытых дверей в июне, горожане смогут задать вопросы врачам и пройти обследование, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В июне в городских больницах пройдут бесплатные обследования, консультации специалистов и лекции о здоровье… Горожане посетят лекции, пройдут экспресс-диагностику с целью раннего выявления онкологических заболеваний, а также получат консультации врачей", — говорится в материале портала.

Как отмечается, в детской городской клинической больнице Святого Владимира ведущие врачи Москвы, в том числе профессора, доктора медицинских наук, проведут многопрофильное амбулаторное консультирование. Специалисты Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (филиал №10) расскажут о программах медицинского сопровождения юных спортсменов. В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков прочитают лекцию для родителей "Развитие взаимодействия", а в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом (филиал по ЦАО и ЗАО) обсудят профилактику и методы раннего выявления туберкулеза у детей.

Сообщается, что женщины смогут посетить гинеколога. Врачи проведут ультразвуковые исследования органов малого таза, а также ответят на вопросы пациенток. Кроме того, можно будет попасть на прием к врачу-маммологу. Будущих мам ждут консультации врачей о влиянии грудного вскармливания на здоровье ребенка и матери, прием у врача-хирурга, а также лекции "Дородовой период" и "Партнерские роды. Физиология родов". Кроме того, они смогут посетить тренинг "Режим и питание во время беременности" и побывать на экскурсии в роддоме городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского, где сотрудники покажут родильные залы и послеродовое отделение. В госпитале для ветеранов войн №2 пожилые люди смогут посетить занятие по гимнастике, лекцию "Здоровый образ жизни" и встречу с врачами. Мероприятия входят в программу "Московское долголетие".

"Городская клиническая больница № 52 приглашает всех желающих принять участие в донорском марафоне и сдать кровь. Также для горожан организуют занятие по лечебной физкультуре, прочитают лекции о профилактике остеопороза и проведут обследование с целью раннего выявления туберкулеза. В больницах можно будет пройти экспресс-диагностику онкологических заболеваний, получить консультации хирургов и неврологов", — добавляется в материале портала.