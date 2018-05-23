В Госдуме формируют группу для работы с проектом о фейках в соцсетях

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Рабочая группа, которая займется поправками к проекту о борьбе с недостоверной информацией в социальных сетях ко второму чтению, еще формируется, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Леонид Левин.

"Формируется рабочая группа, и мы изучаем все предложения, пожелания и замечания, которые поступили к нам… Поправки уже поступили", — сказал Левин. Он добавил, что срок представления поправок к проекту уже истек, однако при необходимости его можно продлить и "все дополнительные замечания внести и доработать".

Летом 2017 года депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Альшевских и Сергей Боярский вносили в Госдуму законопроект об обязанности операторов социальной сети удалять по заявлению пользователей информацию, направленную на пропаганду войны, разжигание ненависти и вражды, а также недостоверные данные, порочащие честь и достоинство другого лица. После ряда замечаний было принято решение доработать этот проект и внести его заново.

Позже Боярский рассказал РИА Новости, что он и Альшевских внесли проект закона, которым предлагается обязать владельцев социальных сетей удалять по заявлению пользователей информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По словам депутата, в новом проекте появились статьи, в которых авторы опираются на действующее законодательство в части распространения ложной информации, общественно значимых сведений под видом достоверных. Такая норма уже есть в законе, но раньше это распространялось на новостные агрегаторы, пояснял Боярский.