Свыше 100 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Свыше 100 тысяч транспортных средств проехало в обе стороны по Крымскому мосту с момента открытия автомобильного движения, сообщила пресс-служба заказчика строительства — ФКУ Упрдор "Тамань".

"За неделю с момента открытия движения по Крымскому мосту по новой автотрассе проехало более 108 тысяч транспортных средств в обе стороны", — говорится в сообщении. При этом фиксируется преобладание трафика в сторону Крыма.

Самая высокая интенсивность движения наблюдалась в день открытия движения 16 мая (почти 21 тысяча транспортных средств) и в выходные 19-20 мая (20 тысяч и 23 тысячи соответственно). В будни интенсивность трафика составляет в среднем около 10 тысяч автомобилей в обе стороны.

"Движение идет в штатном режиме", — отметили в пресс-службе.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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