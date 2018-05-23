Никита Белых хочет стать в колонии библиотекарем

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых надеется, что по прибытию в колонию он сможет получить должность местного библиотекаря, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Первого февраля суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав по одному из двух эпизодов взяточничества. Также суд назначил ему более 48 миллионов рублей штрафа.

"Он говорит, что смог бы организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне. Когда он был в "Матросской тишине", то поразился, что там библиотекари — как книгоноши в XIX веке. Нет у них ни каталогов, ничего. Еще он предположил, что мог бы преподавать другим осужденным", — рассказала Меркачева.

Она отметила, что Белых очень переживает за процедуру этапирования, особенно с учетом его здоровья.

"Мы обещаем Никите Юрьевичу ходатайствовать во ФСИН о выделении медика для сопровождения и о подборе короткого маршрута до колонии", — добавила правозащитница.