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Общество

Путину доложили о смерти больной раком жительницы Апатитов

13:5523.05.2018
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© Фото : АГН "Москва"/Екатерина ХохловаДарья Старикова в НИИ онкологии им. П.Герцена. Архивное фотоДарья Старикова в НИИ онкологии им. П.Герцена. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/Екатерина Хохлова

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимиру Путину доложили о смерти жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которой в родном городе изначально поставили неправильный диагноз. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Морская трава. Архивное фото
© Fotolia / euthymia
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Старикову похоронят в Апатитах в четверг. Опеку над дочерью Стариковой оформили на ее тетю, сообщил РИА Новости глава горадминистрации Николай Бова.

"Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тетю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдет в первый класс", — сказал Бова.

По его словам, ее тётя Любовь Тулупова — самый близкий родственник Дарьи.

"Она держится очень мужественно. Вы понимаете, что болезнь страшная. Медицина не всесильна, весь мир лекарств не придумал. Где-то в глубине души она ожидала… Поздно обратилась Даша… трагедия", — добавил собеседник агентства.

Как стало известно, ребенок будет получать пенсию по потере кормильца.

Врачи изучают снимок. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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"Министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать до величины прожиточного минимума — до 12,5 тысячи рублей", — добавили в пресс-службе правительства региона.

Обращение на прямой линии

Старикова, у которой диагностировали рак четвертой стадии, летом прошлого года пожаловалась во время прямой линии с Владимиром Путиным на проблемы в здравоохранении Мурманской области.

По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено.

Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске.

Операция по удалению злокачественной опухоли
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции.

Врачи сделали все возможное

Организацию похорон взяли на себя городские власти и компания "Фосагро".

"Со стороны администрации семье на протяжении последнего года оказывается необходимая помощь, дочери оформлено опекунство, ей будет назначена пенсия по потере кормильца и все необходимые в этом случае выплаты", — добавил глава администрации.

В Минздраве отметили, что врачи НИИ онкологии имени Герцена сделали все возможное для спасения Стариковой.

"Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее", — говорится в сообщении.

Расследование дела "о халатности",

Мальчик ест бургер
© Fotolia / kungverylucky
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Расследование уголовного дела "о халатности", которое возбудили сразу после обращения Стариковой к президенту, продолжится и после ее смерти.

"Устанавливаются обстоятельства, наличие или отсутствия дефектов оказания медпомощи. Срок следствия может продлеваться столько, сколько нужно для установления истины", — сказал Тростина.

Следователи изъяли всю медицинскую документацию, назначили экспертизы, допросили медицинский персонал, свидетелей, саму Дарью, которая была признана потерпевшей.

Трагедия всколыхнула общество

Кроме того, глава горадминистрации Апатитов Николай Бова заявил, что трагедия Стариковой всколыхнула общество и заставила всех посмотреть на ситуацию другими глазами.

Раковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
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"Нам этот год тяжело дался", — отметил он.

По его словам, после того, как Дарья обратилась к президенту, в городе было сделано многое, однако решить за короткое время все проблемы невозможно.

"Когда десятилетиями запускалось, за год не сделаешь. Позитивного много: ремонты, гемодиализный центр, врачи к нам поехали — только за последние две недели пять врачей приехали, в том числе узкие специалисты", — заключил Бова.

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