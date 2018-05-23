В московском зоопарке родился детеныш краснокнижного дагестанского тура

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Детеныш дагестанского тура — редкого вида копытных, занесенного в Международную красную книгу, — появился на свет в московском зоопарке, сообщается на сайте столичного зоосада.

"Тринадцатого мая в Московском зоопарке родился детеныш дагестанского тура — достаточно редкого вида копытных, занесенного в Международную красную книгу. Уже через пару часов после появления на свет он уверенно стоял на ногах и следовал за матерью по всему вольеру", — говорится в публикации.

© Фото : Московский Зоопарк Детеныш краснокнижного дагестанского тура родился в московском зоопарке. 23 мая 2018 © Фото : Московский Зоопарк Детеныш краснокнижного дагестанского тура родился в московском зоопарке. 23 мая 2018

Отмечается, что у горных копытных процесс взросления происходит достаточно быстро: детеныш должен как можно скорее окрепнуть, научиться бегать, маневрировать и с легкостью взбираться по скалам, только так он сможет избежать опасности со стороны хищников.

Новорожденный тур весит четыре килограмма, это здоровый и крепкий самец.

"Уже сейчас детеныш скачет по вольеру, активно общается с сородичами и взбирается по "Турьей горке" все выше и выше. Пока что он питается исключительно материнским молоком, однако в скором времени начнет пробовать взрослую пищу — сено, ивовые ветки, специальные комбикорма", — уточняется в сообщении.

Пока что новорожденный знакомится с окружающим миром, однако, по мере того, как он будет подрастать, его положение среди сородичей определится, добавили в зоосаду.

В Московском зоопарке дагестанские туры содержатся с середины прошлого века, именно благодаря этим животным павильон "Турья горка" получил свое название.

"Группа туров, которую сейчас можно увидеть на экспозиции, была сформирована после реконструкции зоопарка в 1997 году. Сначала в Москву привезли самцовую группу из Таллина, а затем удалось получить еще несколько особей из природы — этим обусловлена высокая генетическая ценность наших животных", — отметили в зоопарке.

К сожалению, ежегодно численность дагестанских туров в природе сокращается из-за нелегальной охоты, браконьерства, сокращения площади пастбищ и загрязнения кормовой среды, уточняется в материале.

"Специалистам Московского зоопарка удалось создать успешно размножающуюся группу из 18 особей: ежегодно в период с мая по июль у наших туров появляется потомство. Подросшие животные отправляются в отечественные и европейские зоопарки. Например, 16 мая пара туров, рожденных в 2017 году, уехала в зоопарк Липецка, где в перспективе также планируется создать размножающуюся группу", — пояснили в зоопарке.