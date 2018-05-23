Исследователи назвали главную причину заражения ВИЧ в России

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Случаи заражения ВИЧ-инфекцией в России сегодня преимущественно происходят при гетеросексуальных половых контактах, а не при употреблении наркотиков, как раньше, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский.

"Половой способ передачи становится доминирующим. Уже 53,5% новых случаев заражённых отрицают употребление наркотиков и гомосексуальность. Это гетеросексуальные контакты", — заявил Покровский на пресс-конференции, приуроченной к Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИД.

По данным, представленным Покровским, у 43,6% россиян, у которых ВИЧ-инфекция была диагностирована в 2017 году, заражение произошло при совместном употреблении наркотиков. Гомосексуальные контакты дали в 2017 году 2% от новых случаев. Также отмечено 273 случая заражения детей от инфицированных матерей, выявлена ВИЧ-инфекция у более 400 детей, заражённых от матерей в предыдущие годы, зарегистрировано несколько случаев предполагаемого заражения ВИЧ при оказании медицинской помощи.

"У нас 2,5% населения уже инфицировано ВИЧ, то есть каждый сороковой. А если брать мужчин в возрасте 35-39 лет, то 3,3% живут с ВИЧ-инфекцией, то есть каждый тридцатый мужчина, а отсюда и риск заражения женщин", — заявил академик.