В ГД предложили ограничить рекламу газировки, энергетиков, колбас и сосисок

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает ограничить рекламу газировки, энергетиков, сосисок и колбас, говорится в проекте рекомендаций, подготовленных участниками круглого стола в Госдуме на тему качества пищевых продуктов и проблем борьбы с ожирением в РФ.

"Экспертным сообществом указано на необходимость информационного барьера, ограничения рекламы наиболее вредных продуктов питания, а именно: подслащённых газированных напитков, тонизирующих напитков, продуктов из переработанного мяса (колбас, сосисок), продуктов с высоким содержанием соли и трансжиров", — говорится в документе.

Кроме того, чтобы снизить доступность и, соответственно, потребление сахаросодержащих напитков, предлагается повысить налоги для производителей газировки и ввести акцизы на них.

В ГД также предлагают правительству рассмотреть вопрос об увеличении минимального объема социальной рекламы, которая бы пропагандировала здоровый образ жизни, а для производителей негазированной природной питьевой воды в РФ — ввести налоговые льготы.

Присутствовавший на встрече замминистра здравоохранения Олег Салагай подчеркнул, что упор в совместной работе нужно делать на формирование у россиян представления о рациональном питании.

"Нерациональное питание является одной из главных причин неинфекционных заболеваний. В 2017 году президиумом совета при президенте по приоритетным проектам был утверждён отдельный приоритетный проект "Укрепление общественного здоровья". В нем особняком стоят коммуникационные мероприятия по рационализации питания. Здесь есть два больших блока, первый — это маркировка. На текущий момент речь идёт о пилотном проекте по добровольной маркировке", — рассказал Салагай.

Он отметил, что сейчас в министерстве готовится стратегия по борьбе с неинфекционными заболеваниями. "Стратегия содержит предложения по сокращению воздействия рекламы — в частности, с участием несовершеннолетних или направленных на несовершеннолетних", — сообщил замминистра.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Салагаю организовать вместе с министром здравоохранения показательный завтрак на телевидении. "Давайте устроим завтрак: министр, вы и я. И покажем на Первом канале или "России", что надо есть на завтрак, обед и ужин. Рекомендации надо читать, а тут люди увидят", — заметил депутат.