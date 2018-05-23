Соглашение по укреплению научного сотрудничества по Арктике вступило в силу

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Соглашение по укреплению международного арктического научного сотрудничества между Канадой, Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией, Россией, Швецией и США вступило в силу, документ опубликован на интернет-портале правовой информации в среду.

"Настоящее соглашение заключается на пять лет и вступает в силу через 30 дней после даты получения депозитарием по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу… Вступило в силу для Российской Федерации 23 мая 2018 года… Совершено в городе Фэрбанкс (Аляска, США) 11 мая 2017 года ", — говорится в документе.

Как отмечается, соглашение направлено на "укрепление сотрудничества в области научной деятельности для повышения результативности и эффективности развития научных знаний об Арктике".

Сообщается, что действие соглашения автоматически продлевается на очередные пять лет. Любая из сторон может когда угодно выйти из соглашения, это не влияет на его применение в отношениях между остальными участниками.