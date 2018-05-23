Работе Booking.com в России ничего не угрожает, заявили в Минкультуры

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министерство культуры выступает против блокировки сервиса Booking.com, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на директора департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову.
"Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — добавила она.
По словам Яриловой, в министерство поступило обращение руководителя группы компаний "Свой туристический сервис" Сергея Войтовича с предложением ограничить работу сайта. Согласно закону, ведомство отправило этот запрос в Ростуризм.
"Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", — уточнила она.
В Ростуризме также заявили, что не поддерживают предложение по ограничению работы Booking.com.
Открытое письмо
В Ростуризме РИА Новости сообщили, что ведомство должно рассмотреть поручение Минкультуры до 4 июня.
Реакция на предложение
"Я <…> знаю, что у бизнеса есть вопросы к Booking.com. Получается, что на одной рыночной поляне правила другие", — прокомментировала вице-президент РТС Ольга Санаева.
Сервис Booking.com предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру. Нидерландская Booking Holdings принадлежит американской компании Priceline Group.