Работе Booking.com в России ничего не угрожает, заявили в Минкультуры

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министерство культуры выступает против блокировки сервиса Booking.com, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на директора департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову.

Ярилова подчеркнула, что у Минкульта нет полномочий запрещать работу сервиса. Также ведомство не планирует каким-либо образом регулировать работу Booking.com.

"Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — добавила она.

По словам Яриловой, в министерство поступило обращение руководителя группы компаний "Свой туристический сервис" Сергея Войтовича с предложением ограничить работу сайта. Согласно закону, ведомство отправило этот запрос в Ростуризм.

"Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", — уточнила она.

В Ростуризме также заявили, что не поддерживают предложение по ограничению работы Booking.com.

Открытое письмо

Сегодня в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одного из российских туроператоров в Министерство культуры с призывом запретить работу Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com).

В Ростуризме РИА Новости сообщили, что ведомство должно рассмотреть поручение Минкультуры до 4 июня.

Реакция на предложение

В Российском союзе туриндустрии (РТС) сомневаются, что ресурс заблокируют, однако считают, что он должен работать в едином с российскими туроператорами правовом поле.

"Я <…> знаю, что у бизнеса есть вопросы к Booking.com. Получается, что на одной рыночной поляне правила другие", — прокомментировала вице-президент РТС Ольга Санаева.

Сервис Booking.com предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру. Нидерландская Booking Holdings принадлежит американской компании Priceline Group.