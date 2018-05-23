СК продолжит расследование дела Дарьи Стариковой после её смерти‍

МУРМАНСК, 23 мая – РИА Новости. Расследование уголовного дела "о халатности", которое было возбуждено сразу после обращения год назад онкобольной из Апатитов Дарьи Стариковой к президенту РФ, будет продолжено и после смерти молодой женщины и не будет закрыто, пока не установят истину, сообщила РИА Новости старший помощник СУ СК РФ по Мурманской области Наталья Тростина.

"Расследование уголовного дела продолжается, в таких случаях есть специальные нормы уголовного кодекса – точка не ставится. Устанавливаются обстоятельства, наличие или отсутствия дефектов оказания медпомощи. Срок следствия может продлеваться столько, сколько нужно для установления истины", — сказал Тростина.

Дело "о халатности" было возбуждено в июне прошлого года, сразу после того, как в ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено.

Следователи изъяли всю медицинскую документацию, назначили экспертизы, допросили медицинский персонал, свидетелей, саму Дарью, которая была признана потерпевшей. Дарья скончалась в понедельник в Москве. Похороны пройдут в Апатитах в четверг.

"Проделана колоссальная работа. Следователи поддерживали контакт с Дарьей на протяжении всего расследования. Она говорила, что доверяет следствию, выстроились доверительные отношения. С доверием к следствию высказывались ее родственники", — добавила Тростина и отметила, что сотрудники управления выражают глубокие соболезнования семье молодой женщины.