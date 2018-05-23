МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов, которая в прошлом году обратились к главе государства за помощью через прямую линию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня прошлого года. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции. Дарья скончалась в понедельник в Москве. Похороны пройдут в Апатитах в четверг.

"Да, конечно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, знает ли президент о смерти девушки.