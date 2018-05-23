В Совфеде предложили урезать льготы матерям и бизнесу

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предлагает урезать льготы матерям и бизнесу, чтобы сократить дефицит пенсионного фонда, не повышая пенсионного возраста.
Он уточнил, что работодатели, чьи служащие выходят на льготную пенсию в силу вредных условий труда, никак не компенсируют эти потери пенсионной системы. Поэтому, по его словам, имеет смысл также рассмотреть вопрос о введении данных компенсаций.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе. Глава Минтруда Максим Топилин сообщал РИА Новости, что вопроса о повышении в России пенсионного возраста нет в повестке первого заседания нового правительства.