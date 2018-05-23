В Совфеде предложили урезать льготы матерям и бизнесу

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предлагает урезать льготы матерям и бизнесу, чтобы сократить дефицит пенсионного фонда, не повышая пенсионного возраста.

"Дефицита в пенсионной системе, в пенсионном фонде у нас нет. Все дефицитные параметры образуются только исходя из тех решений, которые принимаются государством: это служба в армии, это система поощрения материнства, выполнение государственных обязанностей и те льготы, которые даны тем категориям бизнеса, которые на сегодняшний день являются для государства прорывными. Поэтому на сегодняшний день можно рассматривать вопросы и с другой точки зрения: может, давайте просто отменим эти льготы и добавим эти проценты к взносам в пенсионную систему", — сказал Рязанский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он уточнил, что работодатели, чьи служащие выходят на льготную пенсию в силу вредных условий труда, никак не компенсируют эти потери пенсионной системы. Поэтому, по его словам, имеет смысл также рассмотреть вопрос о введении данных компенсаций.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе. Глава Минтруда Максим Топилин сообщал РИА Новости, что вопроса о повышении в России пенсионного возраста нет в повестке первого заседания нового правительства.