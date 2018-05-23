Врачи сделали все для спасения онкобольной из Апатитов, заявили в Минздраве

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Врачи НИИ онкологии имени Герцена сделали все возможное для спасения Дарьи Стариковой, это дало пациентке еще почти год жизни, но болезнь оказалась сильнее, сообщается на сайте Минздрава России.

Ранее стало известно, что Дарья Старикова скончалась.

"В течение года она боролась вместе с врачами за свою жизнь. В ведущем онкологическом учреждении страны — НИИ онкологии им. Герцена Минздрава России — врачи сделали все возможное для ее спасения. Были применены самые современные методы лечения онкозаболеваний, проведены консультации иностранных специалистов. Это дало Дарье еще почти год жизни, но болезнь, к сожалению, оказалась сильнее", — говорится в сообщении.

Дарья Старикова из Апатитов, у которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе прямой линии 15 июня прошлого года. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", из-за этого время в лечении было упущено. Сразу после прямой линии Дарья оказалась в реанимации районной больницы, откуда 23 июня была переведена в областную больницу в Мурманске. Самолетом МЧС девушку доставили на лечение в Москву. С тех пор она проходила лечение в клинике, ей были проведены операции.